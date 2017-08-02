В Мурманскую область стучится осень

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 августа погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Прибалтики на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +6+11°, днём +10+14°, на юге области до +18°.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Местами дождь, днём на юге области грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, днём +14 +19º, на крайнем севере области +10+15°.