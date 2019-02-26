В Мурманскую область стучится весна

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием промежуточного барического гребня. В нашем регионе ожидаются прояснения и понижение температуры воздуха. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная с осадками погода.

Завтра, 27 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях -10 -15°, днём от +1 до -4°. Гололедица, местами сильная.