В Мурманскую область стучится весна

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 марта наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-7°, днём от -2 до +3°.

Завтра, 16 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2-8º, днём от -1 до +4º. Гололедица.