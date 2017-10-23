В Мурманскую область стучится зима

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 октября Кольский полуостров будет находиться на периферии антициклона, смещающегося с севера Скандинавии в юго-восточном направлении. По Мурманской области местами пройдут слабые осадки, 25 октября на севере нашего региона усилится ветер, температура воздуха ночью от +1 до -4°, в отдельных районах при прояснении до -8°, днём от +3 до -2°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.