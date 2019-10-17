Мурманская область. Арктика17.10.19 18:02
В Мурманскую область стучится зима
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклона с центром в Баренцевом море: местами пройдут осадки, температура воздуха существенно не изменится.
Завтра, 18 октября, будет переменная облачность. Местами небольшие, в отдельных районах умеренные осадки. Ветер юго-западный умеренный, утром и днём на севере местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.
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По данным наблюдений на 17 октября температура воды на реках Кольского полуострова составляет от 0,3° до 2,5°. Температура воды в реке Кола в 8 часов мск быларавна 2,2°. С 16 октября на озере Ловозеро и на реке Туманная наблюдаются забереги.
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