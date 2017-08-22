В Мурманскую область торопится осень

Как сообщает Мурманское УГМС, за прошедшую декаду средняя температура воздуха в Мурманской области превысила климатическую норму на 2-3°. Такая погода была обусловлена выносом теплых атлантических воздушных масс на территорию Кольского полуострова.

На этой неделе погодные условия в нашем регионе ухудшатся. 22-27 августа ожидается поворот ветра к северным румбам, дожди, местами сильные, температура воздуха ниже климатической нормы.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +7+12°.

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По данным наблюдений на 22 августа уровни воды на реках Кольского полуострова выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-25 см, на реке Умба - выше на 75 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 12,0-16,0°, на горных реках 5,5-7,5°. Температура воды в реке Кола 22 августа в 8 часов была +14,0°.