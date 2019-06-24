В Мурманскую область возвращается дождливое и тёплое лето

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая погода, местами пройдут дожди.

Завтра, 25 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём в центральных районах и на юге области умеренный дождь. Ветер ночью слабый, днём западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +13+18°, на юге области до +22°.