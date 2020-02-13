В Мурманскую область возвращается зима

Д.О. Вернер А почему на фото одни козлы? Комментарий к новости: Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области в 2019 году снизилась на 10,2%

Татьяна Ничего нового-нашли крайнего(охранника).Да не он пьяный той ночью отвечал за жизнь и здоровье людей...Евгению Тарбаеву и Ольге Суна видно не впервой эта тема.Только тут сор из избы вынесли.Прошли те в Комментарий к новости: Охранника уволили после скандала в больнице