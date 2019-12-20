В Мурманскую область возвращаются холода

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 декабря погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха -5-10° при прояснениях -12-17°, в ночные часы 21 декабря местами до -20-25°.

Завтра, 21 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, утром и днем сильный. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -3-8°, при прояснениях -10-15°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается зимний режим. По данным наблюдений на 20 декабря толщина льда равна 12-45 см. Толщина льда на водных объектах на 5-25 см больше прошлогодней. На водпосту р. Кола - 1425 км Окт.ж.д. толщина льда равна 33 см, что близко к норме.