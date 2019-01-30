В Мурманскую область возвращаются морозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 января под влиянием северной периферии циклона на Кольском полуострове сохранится относительно мягкая погода, но уже с 1 февраля, с распространением Арктического антициклона на наш регион, опять ожидаются морозы.

Завтра, 31 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха -9-14°при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.

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Температура воды на поверхности Кольского залива +1,2°С. По данным ГМС Мурманск на акватории южного колена залива лёд отсутствует. До конца текущей недели образование льда, препятствующего судоходству, не ожидается.