В Мурманскую область возвращаются морозы, снег и ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, который смещается с Норвежского моря в восточном направлении. Наш регион находиться под влиянием его восточной периферии, а 17 февраля – тыловой части циклона. В этот период отмечались неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, снег, метель, заносы дорог.

18 февраля ожидается улучшение погодных условий.

Завтра, 18 февраля, будет переменная облачность. Снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, днём юго-западный слабый. Температура воздуха -8-13° при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.