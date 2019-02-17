Мурманская область. Арктика17.02.19 18:05
В Мурманскую область возвращаются морозы, снег и ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, который смещается с Норвежского моря в восточном направлении. Наш регион находиться под влиянием его восточной периферии, а 17 февраля – тыловой части циклона. В этот период отмечались неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, снег, метель, заносы дорог.
18 февраля ожидается улучшение погодных условий.
Завтра, 18 февраля, будет переменная облачность. Снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, днём юго-западный слабый. Температура воздуха -8-13° при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.
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