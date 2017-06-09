В Мурманскую область возвращаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 июня Кольский полуостров находился под влиянием поля повышенного атмосферного давления: осадков не было, днём воздух прогревался на западе области до +17+25°, на востоке области до +10+18°. 10 июня погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается увеличение количества облачности, местами дождь, северо-восточный ветер, температура воздуха в дневные часы на севере области +8+13°, на юге области +15+20°.

11-12 июня преобладающая температура воздуха ночью +1+6°, 12 июня в отдельных районах заморозки до -2°, днём +6+11°, на западе области местами до +16°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер ночью слабый, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +15+20°, на крайнем севере области +8+13°.

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9-12 июня в Кольском районе Мурманской области, на юге Печенгского района, в районе городов Мурманск, Кировск и Апатиты ожидается IV региональный класс пожарной опасности.