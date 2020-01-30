В Мурмашах появится доброжелательная поликлиника

29 января глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян посетили с рабочим визитом посёлок Мурмаши. Первая точка инспекции - строящийся корпус поликлиники. Он находится рядом с основным зданием, но последние 20 лет не использовался по назначению. При этом сейчас поселковое подразделение Кольской ЦРБ обслуживает более 13,5 тысячи человек.

Со временем мощностей одного даже многоэтажного здания стало явно не хватать. В поликлинике были очереди, дети и взрослые пациенты вынуждены были ютиться в одних помещениях.

Пять лет назад было принято решение реанимировать пустующий корпус. За годы простоя здание полностью обветшало, по сути, от него остались только стены, перекрытия и крыша.

На данный момент в корпусе заменены система обогрева, вентиляции, водопровод, электричество, установлены новые окна. Снаружи здание облицевали современной плиткой, внутри сделали косметический ремонт. Помещения заиграли новыми красками, которые, несомненно, порадуют посетителей.

- Прежде всего, в новое здание мы перенесём детское педиатрическое отделение. Проект предусматривает отдельный вход в корпус, комнаты для кормления и большой игровой холл для ребят, - рассказал главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Борис Гришко. - На втором этаже также разместится стоматология, причём со своими мощностями для протезирования, это отделение уже начало работать. Также здесь мы оборудуем отделение гинекологии. Все системы уже смонтированы, осталось установить медицинское оборудование. Фактически мы были готовы открыться к новому году, однако в последний момент мы решили ещё доработать входную группу первого этажа. Мы решили её усовершенствовать и сделать более удобной и комфортной для родителей. Установить электрические двери, чтобы они сами распахивались перед мамой с коляской. Кстати, для «парковки» этих же колясок у нас будет отдельное оттапливаемое помещение. Завершит образ «доброжелательной поликлиники» открытая стойка регистратуры.

Работы по реконструкции здания обошлись примерно в 40 миллионов рублей. Ещё 10 миллионов потрачено на оборудование и мебель. Деньги на новый корпус выделял региональный Минздрав, открыть новую поликлинику в Мурмашах планируют 1 июня, в День защиты детей.

- В свою очередь за счёт районного бюджета и бюджета гп. Мурмаши мы планируем благоустроить территорию вокруг нового корпуса поликлиники, - отметил глава районной администрации Александр Лихолат. – Заасфальтируем автоподъезд к зданию, предусмотрим парковку для личного автотранспорта пациентов. Эти работы мы тоже планируем завершить к июню.

После руководители района посетили здание средней Мурмашинской школы, которое находится на улице Энергетиков, 19. Корпус был построен в 90-х годах прошлого века, с этого времени его ни разу капитально не ремонтировали. Сегодня здесь обучаются дети с 5-го по 11-й классы, всего в этом корпусе учится 540 ребят.

Во время последнего рабочего визита губернатора Мурманской области в Кольский район Андрей Чибис провёл встречу с активной молодёжью. Тогда несколько учеников Мурмашинской школы обратили внимание главы региона на то, что зимой в здании бывает прохладно.

Сегодня температурный режим в учебном заведении проверили главы района. Время было выбрано не случайно, днём в районе Мурмашей столбик термометра опустился до -30 градусов. Остыли, несмотря на отопление, и внутренние помещения в школе.

Все дело в том, что в здании старые деревянные рамы, которые устанавливали ещё при строительстве корпуса. Несмотря на то, что окна тщательно заклеены на зиму, температура воздуха в некоторых классах не превышала 19 градусов. По нормам СанПиНа заниматься в таких помещениях можно, однако и Александр Лихолат и Андрей Малхасян отметили, что в условия для занятий не слишком комфортные.

Более того, инспекция выявила, что, несмотря на мороз, тепловые пушки на входной группе не работают, не подключены и переносные обогреватели воздуха. Сотрудники школы пояснили, что из-за перепадов напряжения они постоянно выходят из строя. Оборудование только забрали из ремонта. Руководству учебного заведения дано предписание закупить новые обогреватели, причём в срочном порядке, сообщает администрация Кольского района.

- Конечно же, в здании необходимо обновить окна. В бюджете муниципалитета мы предусмотрим на это средства. Установка теплосберегающих рам в самых холодных кабинетах начнётся уже этим летом, – подчеркнул глава районной администрации. – Помимо этого, за время каникул будут проведены ремонты в туалетах и одном из спортзалов школы. На потолке разводы, их нужно закрасить. За лето мы также подготовим проектно-сметную документацию и будем стараться включиться в одну из региональных или федеральных программ по капитальному ремонту на 2020-2021 годы.