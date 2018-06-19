В Мурмашах соревнуются собаки

На базе специализированных кинодромов при исправительных колониях Мурмашей стартовали ежегодные региональные соревнования по многоборью со служебными собаками на лично – командное первенство УФСИН России по Мурманской области. В течение четырёх дней за звание чемпиона будут бороться 15 инструкторов-кинологов из всех исправительных учреждений, следственных изоляторов региона, а также отдела по конвоированию УФСИН.

Испытания проходят служебные собаки розыскного профиля и специальные собаки по поиску наркотических средств.

В первый день соревнований специалисты-кинологи должны были продемонстрировать выучку своих питомцев в навыках общего дисциплинарного цикла - умение выполнить на расстоянии различные команды наставника голосом и жестом, а также безошибочно определить в каком из автомобилей спрятался условный нарушитель, обнаружить имитаторы наркотических средств в помещении и отдельно стоящем грузовике.

Членами жюри оценивались как чёткость выполнения заданий собаками, так и грамотность действий кинологов. Участникам также следовало уложиться в жёсткие временные рамки.

Впереди у участников ещё немало серьёзных испытаний – преодоление полосы препятствий, кросс, обыск местности, транспорта, следовая работа, задержание и конвоирование условного нарушителя.

Данные соревнования являются подготовительным и отборочным этапом перед участием в чемпионате ФСИН России, который пройдёт в сентябре в Нижегородской области.