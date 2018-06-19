КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: О неизбежном с надеждой, или С новыми тарифами23 июня в 15 часов в Мурманске начнётся общегородской праздник «Паруса надежды»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.06.18 07:10

В Мурмашах соревнуются собаки

На базе специализированных кинодромов при исправительных колониях Мурмашей стартовали ежегодные региональные соревнования по многоборью со служебными собаками на лично – командное первенство УФСИН России по Мурманской области. В течение четырёх дней за звание чемпиона будут бороться 15 инструкторов-кинологов из всех исправительных учреждений, следственных изоляторов региона, а также отдела по конвоированию УФСИН.

Испытания проходят служебные собаки розыскного профиля и специальные собаки по поиску наркотических средств.

В первый день соревнований специалисты-кинологи должны были продемонстрировать выучку своих питомцев в навыках общего дисциплинарного цикла - умение выполнить на расстоянии различные команды наставника голосом и жестом, а также безошибочно определить в каком из автомобилей спрятался условный нарушитель, обнаружить имитаторы наркотических средств в помещении и отдельно стоящем грузовике.

Членами жюри оценивались как чёткость выполнения заданий собаками, так и грамотность действий кинологов. Участникам также следовало уложиться в жёсткие временные рамки.

Впереди у участников ещё немало серьёзных испытаний – преодоление полосы препятствий, кросс, обыск местности, транспорта, следовая работа, задержание и конвоирование условного нарушителя.

Данные соревнования являются подготовительным и отборочным этапом перед участием в чемпионате ФСИН России, который пройдёт в сентябре в Нижегородской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМедицина: скребем по сусекам
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 204 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
Комментарий к новости:В Мурманской областной научной библиотеке состоялась развлекательная программа «Семь Золушек»
Иван
18.06.18 18:04
Katrin, они вообще ни о чём не думают, когда такие решения выдают!!! Д****ы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе
Katrin
18.06.18 16:25
как-то странно сроки принятия решения правительством страны о начале пенсионной реформы и обсуждения его в регионах совпадают с прохождением Чемпионата мира по футболу. Это специально сделано, чтобы
Комментарий к новости:Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире09:30«Общая терапия». Художественный сериал, 11 серия (16+)10:20«Общая терапия». Художественный сериал, 12 серия (16+)11:15Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук продолжает удивлять северян-PRO ВалютуДоллар и евро начали день с резкого повышения-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВсем россиянам разрешат оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счётчиков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика