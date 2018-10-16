В Мурмашах состоялся легкоатлетический забег, посвященный 80-летию поселка

Самые маленькие жители вместе со своими наставниками собрались на замечательный праздник спорта, здоровья и хорошего настроения.

В легкоатлетическом пробеге, который был посвящен 80-летию Мурмашей, приняли участие команды воспитанников детских садов из пяти учреждений, расположенных на территории городского поселения. Вслед за дошкольниками стартовали команды сотрудников.

Дистанция проходила по улице Энергетиков, названная в честь энергетиков и авиаторов поселка. Общая длина пробега для детей была разделена на семь этапов и составила 420 м.

За победу боролись: МДОУ № 10 п. Мурмаши, МДОУ № 12 п. Мурмаши, МДОУ № 18 п. Мурмаши, МДОУ № 19 п. Мурмаши, МДОУ № 20 п. Мурмаши.

Вслед за юными бегунами на старт вышли взрослые. В забеге приняли участие не только педагоги-наставники, но и медицинские сестры, младшие воспитатели, заведующие хозяйством. Результат соревнований показал хорошую физическую подготовку детей и взрослых , сплоченность и большое желание победить.

Медали, грамоты, кубки и призы были вручены победителям, а всем участникам - сладкие призы. Все участники мероприятия получили большой заряд положительных впечатлений.