В Мурмашах воняет

Ликвидация последствий прорыва канализации в Мурмашах взята под личный контроль Главы администрации Кольского района

14 февраля глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл выездное совещание в пгт.Мумаши. В нём также приняли участие представители администрации городского поселения, Управления городского хозяйства поселка и водоканала. Причина – многочисленные обращения граждан, которые жаловались на неприятный запах в домах и на улицах.

- Первые обращения от жителей восьмого дома по адресу улица Кирова поступили к нам ещё в середине января, - пояснила глава администрации муниципального образования пгт.Мурмаши Татьяна Баженова, - жильцы жаловались на неисправность канализации. Сеть забило, сточные воды вышли из колодцев и потекли по улице. Мы промыли и прочистили трубы.

Однако, по словам местных жителей, промыв системы полностью не решил проблему. Как рассказала Екатерина Светлова, проживающая в девятом доме по улице Кирова, неприятный запах чувствуется до сих пор. Особенно сильно он ощущается в квартирах первого этажа.

- Перелив из колодцев и вытекание сточных вод связанны с тем, что на одном из участков забилась ливневая канализация, - отметил Александр Лихолат. - Дренажную систему в районе улиц Кирова и Комсомольской прокладывали ещё во время строительства посёлка. Тогда сточные воды текли по открытым бетонным лоткам. За это время их ни разу капитально не ремонтировали, сейчас они разрушены. Администрации Мурмашей дано поручение срочно устранить протечки. После этого необходимо будет сделать перемычку и временно перенаправить ливневые воды в действующую систему канализации. Эти работы согласованны с представителями водоканала.

Специалисты Управления городского хозяйства Мурмашей уже начали откачивать воду из колодцев. Её возьмут на анализы. Предстоит выяснить, какие примеси дают такой неприятный запах. После этого можно будет приступать и к плановому ремонту участка ливневой канализации.