В мурмашинской колонии особого режима предотвращена доставка на территорию учреждения средств мобильной связи

Сотрудниками отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии особого режима № 16 при досмотре заказной бандероли, поступившей на имя осуждённого от жителя Мурманска, были обнаружены и изъяты запрещенные к использованию на территории исправительных учреждений предметы.

При вскрытии флакона геля после бритья внутри косметического средства были обнаружены мобильный телефон и зарядное устройство.

Находка была передана вызванным на место происшествия сотрудникам полиции. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Всего за 10 месяцев 2017 года в ходе досмотровых мероприятий была предотвращена доставка 229 единиц средств мобильной связи на территории исправительных колоний региона. В отношении 13 граждан судами вынесено решение о привлечении к административной ответственности по ст.19.12 КоАП РФ.