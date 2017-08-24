В мурмашинской колонии открылась передвижная выставка репродукций картин Мурманских художников

В мурмашинской исправительной колонии № 16 открылась выставка репродукций картин художников Кольского края. Выставка разместилась в помещении воспитательного отдела, ведущем в библиотеку и клуб учреждения. Всего в экспозиции десять картин. Среди представленных репродукций - работы А.А.Сергиенко, А.Г. Феофилактова, В.Н. Бубенцова, В.А.Кумашова, В.Г. Баранова, В.А. Алексеева. Все они посвящены Кольскому Заполярью, его людям.

Данные репродукции два года назад были предоставлены региональному УФСИН комитетом по культуре и искусству Мурманской области в рамках взаимодействия по расширению форм организации культурного досуга осужденных.

Долгое время выставка радовала сотрудников и гостей управления, а затем отправилась в путешествие по исправительным учреждениям региона.

Теперь и у осужденных шестнадцатой колонии появилась возможность приобщиться к прекрасному миру искусства - творчеству наших земляков-художников, внести яркие краски в повседневную жизнь.