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Мурманская область. Арктика12.12.19 08:45

В мурмашинской колонии прошёл концерт бардовской песни

По приглашению сотрудников отдела по воспитательной работе мурмашинской исправительной колонии № 16 в клубе учреждения выступил самодеятельный коллектив «Пять углов» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Погрузиться в удивительно задушевную атмосферу авторской песни пришли в клуб более 70 осуждённых.

Прозвучавшие во время концерта бардовские песни как из репертуара известных мастеров-классиков - Юрия Визбора, Александра Городницкого, Дмитрия Сухарева, - так и композиции собственного сочинения членов «Пяти углов», подарили немало приятных мгновений зрителям. Было заметно, как слушатели охотно подпевали, как только начинала звучать знакомая композиция.

Заместитель начальника ИК-16 Алексей Гонтарь поблагодарил коллектив ансамбля «Пять углов» за плодотворное сотрудничество в области нравственного и культурного воспитания осужденных и вручил его участникам «Благодарственное письмо» от руководства учреждения.

 

 

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