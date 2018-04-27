В мурмашинской колонии прошла «Ярмарка вакансий»

В мурмашинской колонии строгого режима №18 прошла «Ярмарка вакансий рабочих мест» для осуждённых, освобождающихся в мае-июне текущего года.

Во время ярмарки приглашенный в учреждение специалист-психолог Центра занятости населения по Кольскому району провёл для желающих трудоустроиться после освобождения презентации курсов подготовки и переподготовки кадров для направления на работу во II-III квартале 2018 года. Осуждённым также предоставили перечень документов, необходимых для постановки на учёт в центрах занятости населения.

Осужденные могли также ознакомиться со списком вакансий рабочих мест на рынке труда по Кольскому району и Мурманской области. Кроме этого, отслеживать ситуацию на рынке труда все осуждённые могут на установленном в столовой учреждения терминале банка вакансий рабочих мест, который постоянно обновляется.

Сотрудник Центра занятости ответил на интересующие осуждённых вопросы и дал квалифицированные рекомендации. По окончании мероприятия все желающие получили на руки информационные брошюры по трудоустройству.