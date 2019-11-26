В Мурмашинской колонии строгого режима «сорвали подготовку» к Новому году

При досмотре посылки, поступившей от мурманчанки на имя осужденного 1978 г .р., внимание сотрудника отдела безопасности исправительной колонии строгого режима № 18 привлекло содержимое заводских упаковок с овсяными хлопьями. Всего в почтовом отправлении находилось восемь таких коробок по 400 грамм каждая.

Внутри данных пачек среди хлопьев были обнаружены гранулы неизвестного происхождения. Тщательное исследование гранул позволило сделать вывод, что в овсяные хлопья были добавлены дрожжи.

По данному факту проводится проверка. Материалы направлены в органы внутренних дел по месту регистрации отправителя посылки.