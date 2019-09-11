В музее мурманской региональной организации ветеранов-афганцев открылась обновленная экспозиция

На базе мурманской региональной организации ветеранов-афганцев вчера открылась обновленная экспозиция. Для её создания из областного бюджета была выделена субсидия порядка полумиллиона рублей. На эти средства было закуплено новое экспозиционное оборудование: витрины, стенды, рейлинги, светильники, а также разработаны и отпечатаны тематические планшеты, рассказывающие об истории вооруженных конфликтов и участии в них жителей Мурманска и Мурманской области. Участие в разработке новой экспозиции и тематических планшетов принимали специалисты Мурманского областного краеведческого музея.

На стендах музея экспонируются материалы, посвященные Великой Отечественной войне, участию ограниченного контингента советских войск в событиях в Афганистане, двух чеченских войнах и конфликту на юго-востоке Украины. Широко представлены образцы военной формы разных лет, вооружений, фотографии, документы, личные вещи воинов.

Особое место в музее занимает Стена памяти с портретами жителей Мурманской области, погибших в локальных конфликтах.