В Музее состоится презентация фильма-альманаха «Uncapitals: Хрупкость Севера»

8 февраля на базе Мурманского областного краеведческого музея состоится презентация фильма-альманаха «Uncapitals: Хрупкость Севера» в рамках международного фестиваля цифрового и медиа искусства «Инверсия». Фестиваль переосмысливает географическую удаленность северных территорий и традиционное восприятие темноты и света.

На презентации фильма-альманаха посетители узнают о движениях людей внутри арктической природы. Участники проекта «Uncapitals» каждый год отправляются вдаль от столиц в регионы. В этот раз точкой на карте оказался рыбацкий поселок Хьеллефьорд в Северной Норвегии, где хореографы, танцоры, видеографы и саунд-артисты осмысляли хрупкий баланс арктической природы в работе друг с другом.

После киносеанса участники и кураторы арт-резиденции расскажут о трех днях работы на Краю Света и легендах вокруг.