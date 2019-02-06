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Мурманская область. Арктика06.02.19 09:20

В музыкальные школы Мурманска поставят 6 новых пианино

7 февраля  в Детской музыкальной школе им. А.Н. Волковой Мурманска состоится торжественная церемония дарения музыкальных инструментов (пианино) музыкальным школам и школам искусств областного центра.

Передача пианино марки Михаил Глинка состоится в рамках государственной поддержки школ искусств. Фортепиано Михаил Глинка – это новая линейка отечественных инструментов, производство которых осуществляется в сотрудничестве с концерном «C. Bechstein». Паспорта шести пианино будут вручены директорам мурманских школ. Церемонию будут сопровождать музыкальные номера, подготовленные учащимися. Школы искусств, которые получат новые инструменты, определялись по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.

 

 

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