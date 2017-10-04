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Мурманская область. Арктика04.10.17 10:27

В начале дня доллар и евро дешевеют

Цена нефти снижается сегодня утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов бензина в США, свидетельствуют данные торгов. Согласно отчету «API», запасы бензина в США за неделю по 29 сентября выросли на 4,19 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали увеличения на 1,088 миллиона баррелей.

Кроме того, по данным отчёта, запасы нефти в стране, наоборот, снизились на 4,079 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали уменьшения запасов на 756 тысяч.

В то же время инвесторы продолжают опасаться снижения спроса на «чёрное золото» и активизации экспорта из США. Это связано с тем, что сезон автомобильных поездок в США завершился, и многие НПЗ закрываются на плановый ремонт, что не будет способствовать спросу на нефть в ближайшее время.

Теперь участники рынка ожидают публикации позднее в среду данных Минэнерго США по запасам «чёрного золота» в стране. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 сентября, уменьшились на 467 тысяч баррелей, или на 0,1% - до 475,755 миллиона баррелей.

Сегодня в начале дня доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине, корректируясь после снижения в первые дни недели. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в ожидании аукционов Минфина по размещению ОФЗ позднее в среду.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 57,7548 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 18,27 копейки. К последней сделке 3 октября доллар подешевел на 14,52 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 8 копеек и составил 67,9037 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 15,13 копейки.

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