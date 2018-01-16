В начале дня доллар начал отыгрывать вчерашнее падение

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник утром, оставаясь при этом вблизи максимумов за три года, свидетельствуют данные торгов.

Мировые нефтяные цены поддержаны сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, считают аналитики «Bank of America Merrill Lynch». «Это соглашение совпало со значительным спросом на нефть и экономическим ростом, что способствовало росту цен на «чёрное золото» на 13% с начала декабря 2017 года», - пишет агентство «Рейтер».

В связи с этим эксперты банка скорректировали прогноз по ценам нефти на текущий год. Они ожидают, что цена Brent в 2018 году в среднем составит 64 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 56 долларов. Стоимость WTI теперь прогнозируется на уровне 60 долларов за баррель против ожидавшихся ранее 52 долларов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,3510 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта почти не изменилась. К последней сделке 15 января доллар подорожал на 3,10 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 32 копейки и составил 69,1375 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 5,75 копейки.