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Мурманская область. Арктика07.06.18 10:24

В начале дня доллар снижается

Мировые цены на нефть сегодня  утром растут после снижения в среду, которое было вызвано данными о неожиданном росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщило вчера Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 июня, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 436,6 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали, напротив, снижения запасов — на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 432,7 миллиона баррелей.

По мнению управляющего сотрудника «Tyche Capital Advisors» Тарика Захира, которое приводит агентство «Market Watch», статистика Минэнерго действительно стала неожиданностью для рынка, поскольку для этой поры года более свойственно сокращение запасов в США. «Полагаю, цены на нефть и дальше будут испытывать давление из-за неожиданного роста запасов в США, а также продолжающегося роста добычи и буровой активности в стране», — считает аналитик.

Кроме того, Захир подчеркивает, что данные из США могут стать ещё одним поводом для ОПЕК+ увеличить уровни добычи. «Неожиданное увеличение добычи сырья в США может побудить членов ОПЕК+ принять решение о наращивании нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки», — сказал эксперт агентству.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 61,7820 рубля. По отношению к последней сделке 6 июня доллар подрос на полторы копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 22,44 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 23,20 копейки и составил 72,9645 рубля. К официальному курсу евро вырос на 10 копеек.

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