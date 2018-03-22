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Мурманская область. Арктика22.03.18 10:37

В начале дня рубль дешевеет

Мировые цены на нефть сегодня  утром колеблются в символическом плюсе после роста на 3% в среду на фоне данных о запасах в США и падения курса доллара на новостях от ФРС, свидетельствуют данные торгов. «Нефть значительно подорожала на вечерних торгах, и дело здесь не только в повышении ставки. Данные по запасам (в США. - Ред.) за прошлую неделю показали неожиданное снижение, а также значительное сокращение запасов как бензина, так и дистиллятов», - сказал агентству «Рейтер» Уильям О'Локлин, инвестиционный аналитик «Rivkin Securities».

Как сообщило 21 марта  Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей - до 433,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 243,1 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 2 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 131 миллиона баррелей.

Аналитики отмечают, что позитивным фактором для рынка нефти является также ослабление доллара. Давление на американскую валюту оказывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в среду ожидаемо повысил ставку до 1,5-1,75% годовых, но при этом заявил о планах еще два раза поднять ее в этом году, тогда как многие эксперты ожидали еще минимум три повышения. Слабость доллара способствует удешевлению нефти на мировых рынках, стимулируя спрос на нее.

Ещё одним поддерживающим фактором для нефтяных котировок стали позитивные новости от мониторингового комитета ОПЕК+, который в среду объявил, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили его на рекордные 138% после 133% в январе. Комитет также призвал страны, участвующие в венских договоренностях, рассмотреть варианты дальнейшей институционализации этого союза.

Рубль дешевеет к бивалютной корзине в начале торгов в четверг. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,9562 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 53,92 копейки. К последней сделке 21 марта доллар подорожал на 7,62 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра»  по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 23,98 копейки и составил 70,3301 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 14,01 копейки.

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