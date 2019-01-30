В начале февраля на стадионе Мончегорска с дублерами нижегородского «Старта» встречается наша молодёжная команда «Мончегорск»

Продолжаются Всероссийские соревнования по хоккею с мячом в высшей лиге. Фарм-клуб «Мурмана» – молодёжная команда «Мончегорск» дважды принимала на своём поле лидера первенства «Волгу – Черемшан» из Ульяновска.

В первом матче хозяева ледовой арены уступили гостям с «сухим» счётом 0:4. Во втором поединке северяне также не устояли перед волжанами, проиграв с результатом 1:7. На 53-й минуте гол престижа в составе дружины города металлургов после передачи Сергея Сазонова забил Максим Майоров.

После этих игр подопечные Петра Широкова с 9 очками занимают восьмое место в турнирной таблице первой группы.

1 и 2 февраля они скрестят клюшки на стадионе Мончегорска с дублерами нижегородского «Старта».