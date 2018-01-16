В начале года цены на популярные виды рыбы показали небольшой рост

За прошедшие две недели с начала 2018 года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка России демонстрировали разнонаправленную динамику.

На северо-западе страны цены на популярные виды рыбы демонстрировали небольшой рост, что вызвано стабильным спросом и уменьшением товарных запасов. На 0,9% с начала года подорожала атлантическая треска – до 217 руб./кг, на 1% скумбрия – до 98 руб./кг.

За предыдущую неделю осталась на прежнем уровне стоимость атлантической сельди – 65 руб./кг, при этом с начала года рост цены составил 3,2%, а стоимость пикши по сравнению с началом года стала ниже на 0,7% – 150 руб./кг.

Продавцы рыбы ожидают сохранения сложившейся динамики цен в условиях сокращения ресурсной базы, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

В розничном секторе повышение цен было незначительным. По данным Росстата, в период с 1 по 9 января 2018 года потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную выросли на 0,1%.