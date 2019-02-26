В начале мая в Кировске пройдёт Фестиваль православного искусства

Хор Валаамского монастыря, собиратель русского фольклора Сергей Старостин, ансамбль «Сирин» и народная артистка Жанна Бичевская выступят на православном фестивале, который пройдет в Кировске в начале мая, сообщил глава администрации города Юрий Кузин.

«Фестиваль православного искусства в Кировске пройдёт с 3 по 5 мая. Его основной задачей мы видим донесение до широкой аудитории традиционных ценностей, которые лежат в основе православного и народного искусства», – сказал он.

На открытии выступит ансамбль духовной музыки «Сирин». Коллектив поёт древнерусские богослужебные песнопения XV-XVIII веков. В программе фестиваля запланированы концертные выступления народной артистки РСФСР, единственной в мире исполнительницы направления «русский кантри-фолк» Жанны Бичевской, автора ставшей псевдонародной песни «Ой, да не вечер». На сцене Кировского дворца культуры также выступит известный этнограф, собирателя русского фольклора Сергей Старостин. На закрытии фестиваля запланирован большой концерт уникального хора Валаамского монастыря.

Исполнители представят, как духовные, православные произведения, так и фольклорные композиции. «Традиции национальных культур нашей страны во многом основаны на православных ценностях», – сказал Юрий Кузин отметив, что подбор участников фестиваля обеспечивает возможность познакомиться с разными направлениями традиционной культуры России.

Помимо выступлений артисты проведут для жителей и гостей Кировска мастер-классы. «Это уникальная возможность прямого общения с профессионалами, для нас большая честь, что участники фестиваля согласились выступить в Хибинах», – подчеркнул Юрий Кузин.