В начале недели рубль слабо снижается к доллару и евро

Цены на нефть уверенно растут сегодня утром, частично отыгрывая падение в конце предыдущей недели, достигавшее 5% - поддержку рынку оказывает статистика из Китая и ожидания дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

2 декабря на рынке нефти отмечается коррекция при поддержке ряда факторов. Во-первых, трейдеры с оптимизмом восприняли статистику из Китая от делового издания «Caixin», согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ноябре вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, поэтому новости, связанные с его экономикой, отражаются на стоимости «чёрного золота».

Кроме того, трейдеры с оптимизмом восприняли заявление министра нефти Ирака Тамира Гадбана, согласно которому, ОПЕК+ на ближайшей встрече на текущей неделе рассмотрит вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти в рамках действующего соглашения примерно на 400 тысяч баррелей в сутки до 1,6 миллиона баррелей в день.

«На этой неделе все взгляды прикованы к встрече ОПЕК», — цитирует агентство «Рейтер» рыночного стратега «AxiTrader» Стивена Иннеса. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится 5 декабря, позднее пройдет общая встреча конференции ОПЕК, а 6 декабря соберутся вместе все страны-участницы ОПЕК+.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,3535 рубля. По отношению к последней сделке 29 ноября доллар подорожал на 3,60 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 27,18 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке предыдущей сессии вырос на 2,16 копейки и составил 70,8916 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 34,39 копейки.