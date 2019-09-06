В начале пятницы рубль растёт против доллара и евро

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США и в ожидании торговых переговоров между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку рынку оказывает еженедельная статистика Минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать торговые новости. В четверг Минкоммерции КНР сообщило, что Пекин и Вашингтон договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдёт рабочая встреча сторон.

«Нефть торгуется в плюсе после новостей о том, что Китай и США возобновят свои торговые переговоры в октябре», - цитирует агентство «Рейтер» слова аналитика «Oanda» Альфонсо Эспарсы.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,0281 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 18,69 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 2,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 17,7 копейки и составил 72,8905 рубля. К официальному курсу евро повысился на 1,44 копейки.