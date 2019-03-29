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Мурманская область. Арктика29.03.19 10:30

В начале торгов доллар и евро снижаются

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на сигналах сокращения предложения на рынке из-за санкций США против Ирана, свидетельствуют данные торгов. Как сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на отраслевые источники и данные системы отслеживания судов «Refinitiv Eikon», японские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки иранской нефти в преддверии истечения временного исключения страны из санкций США.

Напомним, США в прошлом году восстановили санкции против Ирана, затрагивающие в том числе его нефтяной экспорт, выйдя в одностороннем порядке из «ядерной сделки» с Исламской республикой. Для 8 стран, включая Японию, до мая текущего года действуют исключения, которые позволяют им покупать определенные объемы иранской нефти.

Японские компании спешат получить оплаченную нефть до этого срока. Согласно имеющимся данным, последний нефтеналивной супертанкер «Kisogawa» с иранской нефтью прибудет в Японию 9 апреля. «Мы думаем, что после марта будет сложно продолжать привозить иранскую нефть», — заявил агентству представитель компании «Fuji Oil».

Как уточняет агентство, за первые три месяца 2019 года Япония закупила 15,3 миллиона баррелей нефти. Всего за шесть месяцев исключения из-под санкций Япония транспортировала 86,43 тысячи баррелей иранской нефти в сутки — на 33% меньше объемов января-сентября прошлого года, до введения санкций США.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и повышения большинства валют emerging markets.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 64,7702 рубля.  По отношению к последней сделке 28 марта доллар снизился на 17 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 3,10 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 8,78 копейки и составил 72,7647 рубля. К официальному курсу евро опустился на 12,37 копейки.

 

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