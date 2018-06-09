В начале торгов доллар снижается

Мировые цены на нефть вечером в пятницу продолжают демонстрировать отрицательную динамику, так как инвесторы оценивают данные о росте буровых установок в США и сообщения о повестке встречи стран ОПЕК 22 июня, свидетельствуют данные торгов.

По данным американской нефтегазовой сервисной компания «Baker Hughes, a GE Company», за неделю, завершившуюся 8 июня, общее число буровых установок в США выросло на две штуки — до 1062 единиц. В годовом выражении число установок увеличилось на 135 штук или на 14,6%.

Число нефтяных буровых установок в США выросло на одну — до 862 единиц, газовых — также на одну, до 198 единиц.

При этом участники рынка продолжают внимательно следить за сообщениями о возможном увеличении объёмов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. В начале недели СМИ сообщили, что правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторые другие страны ОПЕК об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,2671 рубля. По отношению к последней сделке 8 июня доллар снизился на 4,29 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 40 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 7,15 копейки и составил 73,4040 рубля. Однако к официальному курсу евро подешевел почти на 39 копеек.