В начале торгов курс доллара продолжил падение

Мировые цены на нефть сегодня утром изменяются разнонаправленно в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в ближайшие выходные, свидетельствуют данные торгов.

В пятницу рынок находится в ожидании встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия, начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Блумберг, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последний призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на «чёрное золото». «Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!», — написал американский лидер в своем микроблоге в «Twitter». Ранее Трамп уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК «манипулирует» рынком нефти и должна это прекратить.

В то же время, по мнению аналитика «OANDA» Стивена Иннеса, которого цитирует агентство «Рейтер», сейчас в центре внимания рынков находятся перспективы мирового предложения нефти на фоне грядущих американских санкций в отношении Ирана.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,3546 рубля. По отношению к последней сделке 20 сентября доллар подорожал на 9,46 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 11,79 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 16 копеек и составил 78,2091 рубля. К официальному курсу евро поднялся на 45,62 копейки.