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Мурманская область. Арктика19.02.18 16:04

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Мурманская область признаётся территорией с благоприятными условиями ведения бизнеса

Открывая сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Мурманской области, Марина Ковтун сообщила о состоявшихся на минувшей неделе мероприятиях федерального уровня с участием представителей нашего региона. Так, с 14 по 16 февраля делегация Мурманской области во главе с губернатором приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. На пленарном заседании «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» председатель правительства России Дмитрий Медведев анонсировал скорое завершение работы над Стратегией пространственного развития России на период до 2025 года. Практическим результатом стратегии должен стать «инфраструктурный каркас» России – материальная основа для реализации существующего потенциала.

«В Мурманской области сегодня реализуются инфраструктурные проекты федерального значения: комплексное развитие Мурманского транспортного узла, создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений; завершается проект по строительству ГОКа «Олений ручей». Мурманский транспортный узел на сессии по инфраструктурной ипотеке назван одним из проектов для реализации с использованием инфраструктурных облигаций. В рамках форума принято решение об усилении взаимодействия профильных ведомств по инфраструктурной ипотеке», – отметила глава региона.

Подробнее об инвестиционной активности в Мурманской области доложила министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова. Как она отметила, наш регион ежегодно входит в третью группу Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и признается территорией с благоприятными условиями ведения бизнеса. Также министр сообщила, что степень достижения показателей по всем целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса в Мурманской области в 2017 году составила 88%.

«Целевые модели являются алгоритмом действий, направленных на решение актуальных для инвесторов задач, напрямую влияющих на скорость реализации инвестиционного проекта. Большое внимание в этой работе мы уделяли муниципальным образованиям, личной вовлеченности глав. Хорошим помощником для глав муниципалитетов может стать «Магазин верных решений» Агентства стратегических инициатив – это сборник примеров успешного опыта регионов и муниципальных образований в решении насущных социально-экономических проблем», – сказала Ольга Кузнецова.

Марина Ковтун подчеркнула важность поддержки активных муниципалитетов – необходимо помочь им определить свой инвестиционный профиль, обучить муниципальные команды новым методам управления, в том числе проектного. Губернатор поручила министерству развития промышленности и предпринимательства выстроить такое партнёрское взаимодействие со всеми муниципальными образованиями.

Сформированная в Мурманской области система государственной поддержки инвесторов дает свои плоды. Всего в настоящий момент заключено 15 соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности. По итогам реализации всех приоритетных и стратегических инвестиционных проектов планируется осуществить около 107 млрд рублей инвестиций; обеспечить дополнительные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области в объеме 1,8 млрд рублей в год; создать порядка 6 тысяч новых рабочих мест.

 

 

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