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В нп.Африканда состоялся региональный мастер-класс для преподавателей художественных дисциплин «Улов. Декоративный барельеф из гофрокартона»

Практической итоговой работе мастер-класса предшествовало путешествие в историю рыбного промысла на Мурмане, просмотр видеоматериалов 1927 года о рыбной ловле в Териберке, ихтиофауне морей, рек и озер Кольского полуострова.

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Абсолютными чемпионами соревнований по фигурному катанию на коньках 58 Праздника Севера учащихся стали мурманские спортсмены

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в командном первенстве победу одержала команда города Мурманска, второе место у команды города Кондопоги Республики Карелия, третье – у команды города Петрозаводска Республики Карелия.

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Нарушения прав граждан, связанные с незаконным установлением и взиманием платы за ЖКУ, были выявлены во многих субъектах РФ

Генеральная прокуратура РФ подвела итоги проверки соблюдения жилищного законодательства и защиты жилищных прав граждан. Как итог - многочисленные нарушения, выявленные прокурорами по всей стране. Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных нарушениях жилищного законодательства в деятельности региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и управляющих многоквартирными домами организаций, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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К 80-летию Мурманской области приурочено издание «Антологии детской рукописной книги. 1997-2017 гг.»

В юбилейное издание вошли произведения, посвященные родному краю, созданные и иллюстрированные юными писателями Мурманской области, Свердловской области, Великобритании, Франции и других стран.

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В Хибинах проводят принудительный спуск лавин

2 апреля с 13.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге горы Вудъяврчорр, над истоком реки Белая.

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Доллар и евро подешевели

Цены на нефть умеренно растут в понедельник утром при поддержке со стороны данных о снижении числа буровых установок в США, опубликованных еще до выходных, и на фоне снижения биржевых оборотов в связи с продолжением пасхальных праздников в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.

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На улице Капитана Пономарева вводятся ограничения движения всех видов транспорта

В Мурманске в вязи с производством работ по прокладке водопровода будет ограничено движение всех видов транспорта: на 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Капитана Пономарева (в районе дома № 5) в западном направлении с 8 часов 7 апреля до 20 часов 9 апреля...

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За ночной выстрел в водителя машины мурманчанин предстанет перед судом

По версии предварительного следствия, что обвиняемый 14 января этого года примерно в 5 часов 40 минут, находясь у одного из домов по ул. Генералова в Мурманске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к автомобилю потерпевшего и попросил последнего подвезти его, не назвав точного адреса. Водителю машины показалось подозрительным поведение обвиняемого, и он на его просьбу ответил отказом. Злоумышленник достал из сумки охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие и произвёл выстрел в левую пассажирскую дверь автомобиля.

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Аукцион по распределению квот на строительство заводов в Северном бассейне отложен

Сроки перенесены в связи с решением Федеральной антимонопольной службы от 30 марта 2018 года о признании обоснованной жалобы ООО «ПАРК» на решение комиссии по отбору инвестиционных проектов.

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Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала

С докладами выступили председатель территориальной организации Северного флота профессионального союза гражданского персонала Вооружённых сил Российской Федерации (ГП ВС РФ), заместитель председателя североморской городской организации профсоюза ГП ВС РФ Елена Бекетова и председатель первичной профсоюзной организации отряда судов обеспечения Северного флота Геннадий Дашкевич.