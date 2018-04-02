Мурманская область. АрктикаПодробнее02.04.18 12:24
В нп.Африканда состоялся региональный мастер-класс для преподавателей художественных дисциплин «Улов. Декоративный барельеф из гофрокартона»Практической итоговой работе мастер-класса предшествовало путешествие в историю рыбного промысла на Мурмане, просмотр видеоматериалов 1927 года о рыбной ловле в Териберке, ихтиофауне морей, рек и озер Кольского полуострова.Подробнее02.04.18 12:18
Абсолютными чемпионами соревнований по фигурному катанию на коньках 58 Праздника Севера учащихся стали мурманские спортсменыКак сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в командном первенстве победу одержала команда города Мурманска, второе место у команды города Кондопоги Республики Карелия, третье – у команды города Петрозаводска Республики Карелия.Подробнее02.04.18 12:09
Нарушения прав граждан, связанные с незаконным установлением и взиманием платы за ЖКУ, были выявлены во многих субъектах РФГенеральная прокуратура РФ подвела итоги проверки соблюдения жилищного законодательства и защиты жилищных прав граждан. Как итог - многочисленные нарушения, выявленные прокурорами по всей стране. Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных нарушениях жилищного законодательства в деятельности региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и управляющих многоквартирными домами организаций, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Подробнее02.04.18 11:45
К 80-летию Мурманской области приурочено издание «Антологии детской рукописной книги. 1997-2017 гг.»В юбилейное издание вошли произведения, посвященные родному краю, созданные и иллюстрированные юными писателями Мурманской области, Свердловской области, Великобритании, Франции и других стран.Подробнее02.04.18 10:42
В Хибинах проводят принудительный спуск лавин2 апреля с 13.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге горы Вудъяврчорр, над истоком реки Белая.Подробнее02.04.18 10:38
Доллар и евро подешевелиЦены на нефть умеренно растут в понедельник утром при поддержке со стороны данных о снижении числа буровых установок в США, опубликованных еще до выходных, и на фоне снижения биржевых оборотов в связи с продолжением пасхальных праздников в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.Подробнее02.04.18 09:23
На улице Капитана Пономарева вводятся ограничения движения всех видов транспортаВ Мурманске в вязи с производством работ по прокладке водопровода будет ограничено движение всех видов транспорта: на 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Капитана Пономарева (в районе дома № 5) в западном направлении с 8 часов 7 апреля до 20 часов 9 апреля...Подробнее02.04.18 09:16
За ночной выстрел в водителя машины мурманчанин предстанет перед судомПо версии предварительного следствия, что обвиняемый 14 января этого года примерно в 5 часов 40 минут, находясь у одного из домов по ул. Генералова в Мурманске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к автомобилю потерпевшего и попросил последнего подвезти его, не назвав точного адреса. Водителю машины показалось подозрительным поведение обвиняемого, и он на его просьбу ответил отказом. Злоумышленник достал из сумки охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие и произвёл выстрел в левую пассажирскую дверь автомобиля.Подробнее02.04.18 08:55
Аукцион по распределению квот на строительство заводов в Северном бассейне отложенСроки перенесены в связи с решением Федеральной антимонопольной службы от 30 марта 2018 года о признании обоснованной жалобы ООО «ПАРК» на решение комиссии по отбору инвестиционных проектов.Подробнее02.04.18 08:40
Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персоналаС докладами выступили председатель территориальной организации Северного флота профессионального союза гражданского персонала Вооружённых сил Российской Федерации (ГП ВС РФ), заместитель председателя североморской городской организации профсоюза ГП ВС РФ Елена Бекетова и председатель первичной профсоюзной организации отряда судов обеспечения Северного флота Геннадий Дашкевич.
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-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 224 человека
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Последние комментарии
Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
Комментарий к новости:«Объединённые Полярным» - необычная выставка скоро откроется в музее
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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