В Нахимовском училище прошёл праздник, посвященный Дню повара
Среди нахимовцев 1-го и 2-го курсов состоялся кулинарный поединок. Ребята готовили оригинальные бутерброды из предложенных продуктов.
Напомним, ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Этот праздник учреждён в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Сегодня эта организация насчитывает более 8 миллионов представителей поварской профессии из разных стран.
Поваров поздравили нахимовцы, участницы самодеятельного образцового коллектива «Шоу-группа «Поколение Альфа»», а также участница заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля «Беломорье» Заборщикова Кристина.
Победителями необычного конкурса стали нахимовцы 2-го курса Олонкин Дмитрий и Габриэлян Артур.
В этом году «День повара» прошёл в стиле национальной белорусской кухни. На обед нахимовцы отведали драники, суп с клецками и другие национальные блюда.
А воспитатель 5-го курса НВМУ (г. Мурманск) Александр Иванович Немерцов посвятил этому празднику прекрасные стихи:
Есть лучшее место в училище нашем,
Здесь утром всегда приготовлена каша.
Не просто с водою крупу нам мешают,
А всё с молоком, - душу в кашу вливают.
Работать идут повара спозаранку,
Чтоб утром у нас была запеканка.
Горячий чаёк, бутерброды и масло
На завтрак дают, чтоб жилось нам прекрасно.
Спустя три часа вновь идем мы питаться,
Молочной заправкой легко наслаждаться.
Съедаем мы в лёт пряник, вафли, печенье,
Но жаль, что при этом нет банки варенья.
Активно проходит четвёртый урок
Когда есть внутри не желудочный сок.
Вишнёвый, фруктовый, без мякоти, с ней,
А с пряником это в два раза вкусней.
Ещё три урока прошли и привет.
Собрав рюкзаки, мы спешим на обед.
А там три гарнира на выбор любой.
Нас кормят, как папа сказал: «На убой!»
Сосиски и курица, мясо, котлеты
Тефтели и соусы сердцем согреты.
Два супа, и выбрать не знаешь какой…
Всё сделано, чтобы росли мы с тобой.
Компоты, салаты всегда есть в достатке.
Увы, но не всё могут скушать ребятки.
Пока среди нас есть друзья малоежки.
Часть пищи везут на подносах тележки.
На полдник какао, ватрушка иль пицца,
Так вкусно, не хочется с кем-то делиться.
Едим каждый день различные фрукты,
Всегда очень свежие эти продукты.
Из рыбы нам блюда готовят на ужин,
Ведь фосфор растущему юноше нужен.
Масло, яйцо, гречка, рис с овощами,
Банан, апельсин, всё «сметается» нами.
А перед сном у нас ужин второй
Йогурт дают нам вечерней порой.
Из «быстрых» стаканов строим мы башенку,
С кексом съедая кефир или ряженку.
Мы очень признательны всем, кто в столовой
Нам делает жизнь легкой, вкусной, здоровой.
Спасибо вам дамы горячего цеха,
Желаем Вам счастья, любви и успехов.
Спасибо Вам дамы, кто на раздаче!
Пусть жизнь Ваша будет светлей и богаче.
И Вы, перемывшие груды посуды,
Не знайте невзгод, неудач и простуды.
Поймите, простите, работницы зала.
Не ради забавы посуда летала.
Мы всем благодарны на пищеблоке.
Ведь Вы помогли сочинить эти строки.