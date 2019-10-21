В Нахимовском училище прошёл праздник, посвященный Дню повара

Среди нахимовцев 1-го и 2-го курсов состоялся кулинарный поединок. Ребята готовили оригинальные бутерброды из предложенных продуктов.

Напомним, ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Этот праздник учреждён в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Сегодня эта организация насчитывает более 8 миллионов представителей поварской профессии из разных стран.

Поваров поздравили нахимовцы, участницы самодеятельного образцового коллектива «Шоу-группа «Поколение Альфа»», а также участница заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля «Беломорье» Заборщикова Кристина.

Победителями необычного конкурса стали нахимовцы 2-го курса Олонкин Дмитрий и Габриэлян Артур.

В этом году «День повара» прошёл в стиле национальной белорусской кухни. На обед нахимовцы отведали драники, суп с клецками и другие национальные блюда.

А воспитатель 5-го курса НВМУ (г. Мурманск) Александр Иванович Немерцов посвятил этому празднику прекрасные стихи:

Есть лучшее место в училище нашем,

Здесь утром всегда приготовлена каша.

Не просто с водою крупу нам мешают,

А всё с молоком, - душу в кашу вливают.

Работать идут повара спозаранку,

Чтоб утром у нас была запеканка.

Горячий чаёк, бутерброды и масло

На завтрак дают, чтоб жилось нам прекрасно.

Спустя три часа вновь идем мы питаться,

Молочной заправкой легко наслаждаться.

Съедаем мы в лёт пряник, вафли, печенье,

Но жаль, что при этом нет банки варенья.

Активно проходит четвёртый урок

Когда есть внутри не желудочный сок.

Вишнёвый, фруктовый, без мякоти, с ней,

А с пряником это в два раза вкусней.

Ещё три урока прошли и привет.

Собрав рюкзаки, мы спешим на обед.

А там три гарнира на выбор любой.

Нас кормят, как папа сказал: «На убой!»

Сосиски и курица, мясо, котлеты

Тефтели и соусы сердцем согреты.

Два супа, и выбрать не знаешь какой…

Всё сделано, чтобы росли мы с тобой.

Компоты, салаты всегда есть в достатке.

Увы, но не всё могут скушать ребятки.

Пока среди нас есть друзья малоежки.

Часть пищи везут на подносах тележки.

На полдник какао, ватрушка иль пицца,

Так вкусно, не хочется с кем-то делиться.

Едим каждый день различные фрукты,

Всегда очень свежие эти продукты.

Из рыбы нам блюда готовят на ужин,

Ведь фосфор растущему юноше нужен.

Масло, яйцо, гречка, рис с овощами,

Банан, апельсин, всё «сметается» нами.

А перед сном у нас ужин второй

Йогурт дают нам вечерней порой.

Из «быстрых» стаканов строим мы башенку,

С кексом съедая кефир или ряженку.

Мы очень признательны всем, кто в столовой

Нам делает жизнь легкой, вкусной, здоровой.

Спасибо вам дамы горячего цеха,

Желаем Вам счастья, любви и успехов.

Спасибо Вам дамы, кто на раздаче!

Пусть жизнь Ваша будет светлей и богаче.

И Вы, перемывшие груды посуды,

Не знайте невзгод, неудач и простуды.

Поймите, простите, работницы зала.

Не ради забавы посуда летала.

Мы всем благодарны на пищеблоке.

Ведь Вы помогли сочинить эти строки.