ЗНАКИ: Легко ли жить под знаком Скорпиона?Опять взрывают, опять дороги перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.10.19 16:57

В Нахимовском училище прошёл праздник, посвященный Дню повара

Среди нахимовцев 1-го и 2-го курсов состоялся кулинарный поединок. Ребята готовили оригинальные бутерброды из предложенных продуктов.

Напомним, ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Этот праздник учреждён в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Сегодня эта организация насчитывает более 8 миллионов представителей поварской профессии из разных стран.

Поваров поздравили нахимовцы, участницы самодеятельного образцового коллектива «Шоу-группа «Поколение Альфа»», а также участница заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля «Беломорье» Заборщикова Кристина.

Победителями необычного конкурса стали нахимовцы 2-го  курса Олонкин Дмитрий и Габриэлян Артур. 

В этом году «День повара» прошёл в стиле национальной белорусской кухни. На обед нахимовцы отведали драники, суп с клецками и другие национальные блюда.

А воспитатель 5-го  курса НВМУ (г. Мурманск) Александр Иванович Немерцов посвятил этому празднику прекрасные стихи:

Есть лучшее место в училище нашем,

Здесь утром всегда приготовлена каша.

Не просто с водою крупу нам мешают,

А всё с молоком, - душу в кашу вливают.

Работать идут повара спозаранку,

Чтоб утром у нас была запеканка.

Горячий чаёк, бутерброды и масло

На завтрак дают, чтоб жилось нам   прекрасно.

Спустя три часа вновь идем мы питаться,

Молочной заправкой легко наслаждаться.

Съедаем мы в лёт пряник, вафли, печенье,

Но жаль, что при этом нет банки варенья.

Активно проходит четвёртый урок

Когда есть внутри не желудочный сок.

Вишнёвый, фруктовый, без мякоти, с ней,

А с пряником это в два раза вкусней.

Ещё три урока прошли и привет.

Собрав рюкзаки, мы спешим на обед.

А там три гарнира на выбор любой.

Нас кормят, как папа сказал: «На убой!»

Сосиски и курица, мясо, котлеты

Тефтели и соусы сердцем согреты.

Два супа, и выбрать не знаешь какой…

Всё сделано, чтобы росли мы с тобой.

Компоты, салаты всегда есть в достатке.

Увы, но не всё могут скушать ребятки.

Пока среди нас есть друзья малоежки.

Часть пищи везут на подносах тележки.

На полдник какао, ватрушка иль пицца,

Так вкусно, не хочется с кем-то делиться.

Едим каждый день различные фрукты,

Всегда очень свежие эти продукты.

Из рыбы нам блюда готовят на ужин,

Ведь фосфор растущему юноше нужен.

Масло, яйцо, гречка, рис с овощами,

Банан, апельсин, всё «сметается» нами.

А перед сном у нас ужин второй

Йогурт дают нам вечерней порой.

Из «быстрых» стаканов строим мы башенку,

С кексом съедая кефир или ряженку.

Мы очень признательны всем, кто в столовой

Нам делает жизнь легкой, вкусной, здоровой.

Спасибо вам дамы горячего цеха,

Желаем Вам счастья, любви и успехов.

Спасибо Вам дамы, кто на раздаче!

Пусть жизнь Ваша будет светлей и богаче.

И Вы, перемывшие груды посуды,

Не знайте невзгод, неудач и простуды.

Поймите, простите, работницы зала.

Не ради забавы посуда летала.

Мы всем благодарны на пищеблоке.

Ведь Вы помогли сочинить эти строки.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Барак из Молочного.
21.10.19 20:28
Членам команды «Кадетская школа» токмо в КВН и участвовать. В ней же отдают дань форме (в прямом смысле слова), а не содержанию образования. И в сценических номерах упор делался на внешний вид команды
Комментарий к новости:Юные КВНщики сыграли в финале
Нина
20.10.19 14:15
А какая необходимость была именно на этом месте, возле домов, возле гимназии начать строительство здания суда и даже стоянки для машин - задохнуться можно... Неужели для таких зданий не найти другого
Комментарий к новости:Строительство открытого стадиона рядом с гимназией № 8 в Мурманске запланировано на 2019-2020 годы
моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире04:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ сентябре средняя сумма чека снизилась на 1,2%-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 19 копейки, евро подрос почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO Законы230 млрд рублей - проект госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктики подготовят к зиме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 238 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика