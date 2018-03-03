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Мурманская область. Арктика03.03.18 13:20

В налоговых инспекциях Мурманской области пройдёт всероссийская акция «Дни открытых дверей»

В рамках декларационной кампании 2018 года налоговые инспекции Мурманской области примут участие во всероссийской акции «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговых органов подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Северяне смогут проверить, есть ли у них задолженность по НДФЛ, а также, есть ли обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

При наличии необходимых документов и сведений посетители будут иметь возможность заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Кроме того, каждый налогоплательщик независимо от места жительства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. С помощью данного сервиса можно также заполнить и направить в электронном виде налоговую декларацию по НДФЛ.

Сотрудники налоговых органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий, воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн сервисам Службы.

«Дни открытых дверей» будут проходить: 23 марта (пятница) - с 9.00 до 20.00, 24 марта (суббота) - с 10.00 до 15.00, 23 апреля (понедельник) - с 9.00 до 20.00 и 24 апреля (вторник) - с 9.00 до 20.00.

 

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