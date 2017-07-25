В населённом пункте Куропта Ковдорского района проведена дезинфекция мест умерщвления собак и нахождения их трупов

В связи с появлением информации об обнаружении трупов животных в населенном пункте Куропта Ковдорского района государственной ветеринарной службой Мурманской области проведены мероприятия, направленные на пресечение нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора и уничтожения биологических отходов.

В ходе проверки установлено, что вскрытые трупы животных в стадии разложения находились в заброшенном здании на окраине населенного пункта. С части трупов собак были сняты шкуры. Осмотр места подтвердил, что умерщвление животных и вскрытие их трупов производилось в одном помещении, в дальнейшем мешки и металлическая тара с трупами были перенесены в здание бывшей общественной бани.

В соответствии с требованиями законодательства специалистами региональной государственной ветеринарной службы осуществлён сбор биологических отходов, проведена дезинфекция мест умерщвления животных и нахождения трупов. Специальным транспортом биологические отходы направлены на уничтожение.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. Ответственность за нарушение правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена частью 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.