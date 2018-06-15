В нашем регионе проведут конкурсы «Лучшая народная дружина Мурманской области» и «Лучший народный дружинник Мурманской области»

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина вчера состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. На заседании рассмотрен вопрос о мерах совершенствования профилактической деятельности в отношении угроз несовершеннолетним в сети Интернет.

В ходе обсуждения отмечено, что в области проводится планомерная работа по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних, в том числе посредством сети Интернет, в совершение антиобщественных действий, принимаются меры, направленные на повышение эффективности работы в этом направлении.

В целях профилактики групповой преступности несовершеннолетних, пресечения фактов вовлечения их в преступную деятельность, а также распространения в подростковой среде криминальных субкультур отделом УМВД России по Мурманской области совместно с Министерством образования и науки разработаны методические рекомендации по выявлению и профилактике распространения деструктивных субкультур среди несовершеннолетних.

По итогам обсуждения приняты решения, направленные на реализацию комплекса мер по проведению в образовательных учреждениях дополнительных мероприятий для обучающихся по безопасному использованию ресурсов сети Интернет, исключению потенциальных рисков, а также организации родительского контроля за использованием детьми ресурсов сети на личных мобильных устройствах.

Кроме того, члены комиссии заслушали отчёты администрации ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск о деятельности муниципальных комиссий по профилактике правонарушений в 2017-2018 годах и мерах, принимаемых администрациями муниципальных образований, по исполнению федерального закона от 2.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Комиссией принято решение о проведении в 2018 году региональных конкурсов «Лучшая народная дружина Мурманской области» и «Лучший народный дружинник Мурманской области».