Председатель областной Думы Сергей Дубовой принял участие в оглашении ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В своём комментарии по итогам выступления главы государства Сергей Дубовой отметил:

- В нашей стране есть все возможности для решения главной задачи – прорывного развития России - таков основной тезис выступления Президента. Прежде всего, это сплоченность общества и потенциал российского народа. В числе приоритетов глава государства назвал повышение качества жизни людей. С этим напрямую связано решение вопросов демографической политики, поддержка материнства и детства.

В Мурманской области ведётся активная работа в этом направлении. Напомню, почти 80% расходов «областного кошелька» имеют социальную направленность.

В прошлом году региональный парламент принял крайне важный закон, который установил дополнительную социальную помощь - ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка женщинам до 26 лет. В отличие от федерального закона выплаты будут производиться независимо от дохода.

Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях находится в числе неотложных и успешно решаемых в нашей области задач. В прошлом году сдан в эксплуатацию детский сад в Спутнике, в бюджете предусмотрены средства на строительство детских садов в Североморске, Печенге и Полярном.

Говоря о направлениях развития экономики и других сфер деятельности, Владимир Путин обратил внимание на необходимость внедрения новых технологий, в том числе, для освоения Арктики, привлечения инвестиций. И в нашем регионе предпринимаются конкретные шаги для решения этих задач, в том числе на законодательном уровне. Дума сформировала правовое поле для поддержки инвестиционной деятельности. В 2017 году депутаты областной Думы поддержали законодательные инициативы Губернатора Мурманской области, которые снижают финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов. А на прошлом заседании областной Думы принят закон, который предусматривает налоговые льготы резидентам территорий опережающего развития с целью привлечения инвесторов в регион.

Считаю важным и внимание главы государства к вопросам экологии. Хотелось бы отметить, что проблемы охраны окружающей среды постоянно в поле зрения регионального парламента. Они обсуждались и на недавнем выездном заседании профильного комитета Госдумы в Мурманской области.