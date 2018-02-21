В настоящих экономических условиях нашему региону необходима бюджетная передышка

На заседании комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина депутаты обсудили возможность реструктуризации бюджетных кредитов. Парламентарии рассмотрели и поддержали законопроект, касающийся дополнительных соглашений между Минфином РФ и правительством Мурманской области о реструктуризации бюджетных кредитов, полученных из федеральной казны.

– Это позволит нам снизить затраты областного бюджета на обслуживание госдолга и отсрочить его погашение до 2024 года. В настоящих экономических условиях, региону необходима такая передышка, поскольку в этом году мы должны выплатить 2,9 млрд рублей, а после заключения соглашения эта сумма снизится до 480 миллионов рублей, – подчеркнул Борис Пищулин.

Также депутаты обсудили изменения в региональный закон «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков».

Борис Пищулин пояснил, что налоговые льготы предоставляются резидентам территорий опережающего развития с целью привлечения инвесторов регион. Если после реализации инвестпроекта они не получили прибыли, то действие льготы продлевается на тот же срок, в течение которого резиденты оставались без дохода.

Комитет рекомендовал областной Думе принять данный законопроект в первом чтении и окончательной редакции.