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Мурманская область. Арктика29.10.18 07:30

В «научке» состоится встреча, посвященная 100-летию комсомола

29 октября в Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча «Они были первыми», посвященная 100-летию комсомола. Организатором мероприятия выступает Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе.

В этом году Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодёжи — самой массовой общественно-политической организации советской молодёжи — исполняется 100 лет. В стенах Мурманской областной научной библиотеки соберётся молодёжь региона — учащиеся и студенты, комсомольцы прошлых лет.

Долгое время Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи был стартовой площадкой в выборе профессии и пути творческой реализации для советской молодёжи. Более 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу гражданского становления, мужества и героизма, школу жизни.

О комсомольском братстве, своей работе в этой организации и особой атмосфере доверия и дружбы участникам встречи расскажут телеведущий ТВ-21 и бывший пионервожатый Юрий Ерофеев; преподаватель МАГУ и бывший секретарь комитета комсомола Валерий Черник, а также бывший председатель областной пионерской организации и организатор выставки «Юность моя — комсомол» Николай Лаврентьев. Среди экспонатов будут представлены пионерская форма, галстуки, пилотки, значки, флаги и многое другое.

 

 

 

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