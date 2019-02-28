В научной библиотеке прошла видеоконференция с Тимофеем Баженовым

В режиме реального времени с жителями России встретился известный журналист, зоолог, автор и ведущий популярных телепередач «Самые опасные животные России», «Сказки Баженова», «Война миров», «Дикарь», «Могло быть хуже» Тимофей Баженов.

В издательстве «Эксмо» вышла книга Баженова «Дикие истории. Дневник настоящего мужика», которую автор представил зрителям. Это автобиографический сборник рассказов об удивительных путешествиях автора по самым дальним и опасным уголкам Земли.

К телемосту подключились 29 площадок по всей России – от Мурманска до Ханты-Мансийска. Участники видеоконференции задавали гостю московской студии самые разнообразные вопросы: как себя вести при встрече с агрессивной стаей собак; как защититься от энцефалитного клеща; как выжить при встрече с медведем.

Участниками телемоста в Областной научной библиотеке стали ребята из Мурманского рыбопромышленного колледжа. Они задали Тимофею Баженову вопросы о самом экзотическом продукте, который он попробовал в своих многочисленных экспедициях, и об отношении родителей Тимофея к непростой и опасной работе, которой он занимается. Вопросы мурманчан понравились Баженову, и ребятам удалось выиграть новую книгу автора с его личным автографом.

Видеоконференция была организована в рамках издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. «Эксмо» объединяет».