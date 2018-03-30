В научной библиотеке пройдёт литературный вечер «Мужество таланта». К 70-летию со дня рождения писателя Николая Скромного

31 марта в Мурманской областной научной библиотеке состоится литературный вечер «Мужество таланта». Литературный вечер посвящен памяти Николая Александровича Скромного (1948–2007) - прозаика, члена Союза писателей СССР и России, Лауреата Большой литературной премии России.

В большую литературу Николай Скромный вошел монументальным романом «Перелом». Его произведение посвящено одному из трагичных моментов в истории крестьянства, периоду сплошной коллективизации в 30-е гг. ХХ века.

Полное издание романа (4 тома, 1300 страниц) вышло в Мурманске в 2003 году. Министерством образования Российской Федерации роман был рекомендован к изучению в общеобразовательных школах наравне с «Поднятой целиной» Михаила Шолохова. В 2009 году в Мурманске был создан общественный Фонд писателя Николая Скромного.

На вечере «собратья по перу» и друзья Николая Скромного поделятся своими воспоминаниями о его жизни и творчестве.

Марина Чистоногова, руководитель Мурманской организации Союза писателей России, представит опубликованную в новом выпуске альманаха «Площадь Первоучителей» рукопись Николая Скромного, посвященную М. Ю. Лермонтову.

Вице-президент Мурманского регионального общественного Фонда писателя Николая Скромного Николай Рогожин представит книгу воспоминаний под названием «Честь имени».