Долгая зима сказалась на счетах за отопление веснойНекоторые работодатели играют с огнём МРОТ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.03.18 09:20

В научной библиотеке пройдёт литературный вечер «Мужество таланта». К 70-летию со дня рождения писателя Николая Скромного

31 марта в Мурманской областной научной библиотеке состоится литературный вечер «Мужество таланта». Литературный вечер посвящен памяти Николая Александровича Скромного (1948–2007) - прозаика, члена Союза писателей СССР и России, Лауреата Большой литературной премии России.

В большую литературу Николай Скромный вошел монументальным романом «Перелом». Его произведение посвящено одному из трагичных моментов в истории крестьянства, периоду сплошной коллективизации в 30-е гг. ХХ века.

Полное издание романа (4 тома, 1300 страниц) вышло в Мурманске в 2003 году. Министерством образования Российской Федерации роман был рекомендован к изучению в общеобразовательных школах наравне с «Поднятой целиной» Михаила Шолохова. В 2009 году в Мурманске был создан общественный Фонд писателя Николая Скромного.

На вечере «собратья по перу» и друзья Николая Скромного поделятся своими воспоминаниями о его жизни и творчестве.

Марина Чистоногова, руководитель Мурманской организации Союза писателей России, представит опубликованную в новом выпуске альманаха «Площадь Первоучителей» рукопись Николая Скромного, посвященную М. Ю. Лермонтову.

Вице-президент Мурманского регионального общественного Фонда писателя Николая Скромного Николай Рогожин представит книгу воспоминаний под названием «Честь имени».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочём мусор, узнаем скоро
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовал: 151 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
Комментарий к новости:В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
Комментарий к новости:Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа.12:00«Улицы разбитых фонарей-6». Художественный сериал, 18 серия (16+)12:50Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиДолгая зима сказалась на счетах за отопление весной-PRO ВалютуДоллар и евро «сели на качели»-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРегиональная власть не снимает с себя контроль за процессом, но избавляется от некоторых госполномочий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика