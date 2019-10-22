В научной библиотеке состоялся завершающий этап регионального литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй»

Литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй» направлен на привлечение внимания к творчеству молодых поэтов и писателей. Его организаторы Дарья Высоцкая, Дмитрий Коржов, Илья Виноградов пришли к единому выводу, что фестиваль этого года был ярким, насыщенным, открыл новые литературные имена. Кроме литераторов нашего региона на фестивале присутствовали авторы из Архангельска, Калининграда, Омска. 14 литераторов получили рекомендацию для участия в финале Всероссийского Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово». Писатели отметили, что наш регион всегда в лидерах среди финалистов.

Гостями круглого стола в областной научной библиотеке стали участники ансамбля «Клюп-студия» под руководством Дмитрия Левитеса. Члены молодежного объединения «Поэтическая кухня» выступили в жанре «поэтического театра». Его руководители Владимир Беляев и Александра Леонова познакомили зрителей со своей концепцией и планами на будущее. На встрече обсуждались тенденции современной поэзии, литературного процесса России и Мурманской области.

Председатель жюри и автор идеи форума «Осиянное слово» поэт Алексей Витаков прочитал свои стихи и подвёл итоги фестиваля.