В научной библиотеке завершились Дни научного кино

Дни научного кино – масштабный просветительский проект Фестиваля актуального научного кино. С октября по декабрь 2019 года в десятках городов Российской Федерации бесплатно показывают документальные ленты о науке и новых технологиях.

Мурманская областная научная библиотека впервые стала одной из площадок акции. С 30 ноября по 14 декабря на площадке показали 6 фильмов: «Клонирование: 2.0», «Привет, Робот!», «Вы доверяете этому компьютеру?», «Почему мы креативны?», «(Бес) Почвенное богатство», «Великий Северный путь». После показов зрители участвовали в оживленных дискуссиях с приглашенными экспертами по темам.

Проект «Дни научного кино» создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования. Партнерами проекта выступают: телеканал «Наука», Русское географическое общество, телеканал «Discovery Channel», Международный фестиваль Зелёного документального кино «ECOCUP», Международный фестиваль «Academia Film Olomouc», Европейская академия научного кино, а также поддерживает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Кроме областной «научки» площадками фестиваля в регионе стали Мурманский государственный технический университет и Мурманская государственная сельскохозяйственная опытная станция.

Фестиваль ещё продолжается, актуальное расписание можно увидеть на сайте проекта https://dnk.csff.ru/