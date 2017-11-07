В небе над Баренцевым морем экипажи палубных истребителей Су-33 Северного флота учились поражать воздушного противника

В рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки в 2017 году с лётчиками корабельного истребительного авиаполка Северного флота было проведено учение по поражению средств воздушного нападения условного противника.

Учение прошло в небе над Баренцевым морем. Экипажи палубных истребителей Су-33 выполнили стрельбы ракетами «воздух-воздух» по специальным воздушным мишеням.

В учении было задействовано несколько звеньев из двух эскадрилий авиаполка. При этом все самолёты поднимались в воздух вооружённые и бомбами, и ракетами. Сначала лётчики отрабатывали бомбометание, а затем применяли авиационные средства поражения по воздушным целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в процессе выполнения боевых упражнений лётчики также отработали ведение воздушного боя в дуэльном варианте и сложный пилотаж.